Türkiye Rodos ve Meis arasında NAVTEX ilan etti! NAVTEX ne anlama geliyor? Yunanistan panikte... | Video

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hmlelerinin ardından Rodos ve Meis Adaları arasında NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı panikledi. Türk donanması ve jetler bölgede Yunanistan alarma geçti. Bölgede bundan sonra nasıl adımlar atılacak? NAVTEX ilanı ne anlama geliyor? İşte NAVTEX ilanının ardından Ege Denizi'nde yaşanan son dakika gelişmeler...