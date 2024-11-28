Video Haber Umman Sultanı’na Devlet Nişanı
Umman Sultanı’na Devlet Nişanı

Umman Sultanı’na Devlet Nişanı

28.11.2024 | 18:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Tarık’a Devlet Nişanı tevdi etti.

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