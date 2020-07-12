Ünlü oyuncu Fahriye Evcen güneşlendiği anların görüntüsünü paylaştı! Kullandığı filtre dikkatlerden kaçmadı | Video
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından güneşlendiği anlarda çektiği bir görüntüsünü paylaştı. Günün popüler filtreleri kısa sürede ünlü isimlerin paylaşımlarına yansırken güzel oyuncu da, paylaşımında popüler filtrelerden birini kullandı.