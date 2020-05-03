Video Haber Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı | Video

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı | Video

Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı | Video
03.05.2020 | 14:55
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Dünyayı etkisi altına alan ölümcül corona virüs salgınından dolayı evlerine kapanan ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden çılgın akımlara imza atıyor. Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer ve Alişan'ın bulunduğu sosyal mesafede dövüş akımı Instagram'a damga vurdu.

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