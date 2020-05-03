Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı | Video
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Dünyayı etkisi altına alan ölümcül corona virüs salgınından dolayı evlerine kapanan ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden çılgın akımlara imza atıyor. Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer ve Alişan'ın bulunduğu sosyal mesafede dövüş akımı Instagram'a damga vurdu.