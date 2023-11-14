Uyuşturucuyla yakalanıp serbest kalan cep telefoncu savcının itirazı üzerine tutuklandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafında 2 ayrı cep telefoncu dükkanı ile evinde yapılan aramada paket paket uyuşturucuyla yalanan cep telefonu dükkanı sahibi çıkarıldığı mahkemece serbest kalmasının ardından savcının itirazı üzerine bu kez tutuklandı.