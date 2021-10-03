Video Haber Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti | Video
Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti | Video

Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti | Video

03.10.2021 | 18:58

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Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan’ı tebrik etti | Video 00:10
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Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti.

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