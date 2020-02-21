Vuhan'da koronavirüsü nedeniyle evlerine hapsolan vatandaşlar paralarını uçak yapıp camdan attı | Video
Çin'de ölümcül koronavirüs nedeniyle evlerine hapsolan umutsuz Vuhanlı vatandaşların paralarını uçak yapıp camdan attığı görüntüler yaşanan dramı gözler önüne seriyor. Umutlarını yitiren vatandaşların durumunu gözler önüne seren yeni videoda evden çıkamadıkları için para harcayamayan halk, paralarını uçak yapıp camdan fırlatmaya başladı. Koronavirüs'ün bilançosunda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 2238’e, toplam vaka sayısı ise 75.465’e yükseldi. Dünya genelinde koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2247’ye çıktı.
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