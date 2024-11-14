Yenidoğan çetesinin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı! "Bebek pislik çıktı! Nefesini kestim!" | Video
Türkiye'nin gündemine oturan "Yenidoğan çetesi" skandalından vicdanları sızlatan Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Çete üyelerinin kendi aralarında "Bebek pisliğin teki çıktı! "Hocam, uyuşturucu verelim" "Bebeğin nefesini kestim" gibi kan donduran şeklinde yazıştıkları ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:18
01:47
Bakan Işıkhan: "ABB'nin 8,4 milyar borcu var" | Video 14.11.2024 | 08:35
01:03
Usulsüz harcamalar sebebiyle İBB hakkında soruşturma başlatıldı | Video 14.11.2024 | 08:36
02:36
Sancaktepe’de İETT otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 13.11.2024 | 22:14
01:48
ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray'da görüştü 13.11.2024 | 19:28
00:10
Jandarma yaralı kerkenez için seferber oldu 13.11.2024 | 18:36
04:31
02:03
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin videolu paylaşım | Video 13.11.2024 | 15:12
12:25
00:57
Şanlıurfa'da motosiklet otomobile arkadan çarptı 12.11.2024 | 20:46
00:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü 12.11.2024 | 17:03
45:28
MHP lideri Devlet Bahçeli: "PKK için son yaklaşmıştır" | Video 12.11.2024 | 12:46
06:33
Başkan Erdoğan, Bakü'deki İklim Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı | Video 12.11.2024 | 10:37
01:26
Başkan Erdoğan, Bakü'deki COP29 alanına geldi | Video 12.11.2024 | 10:14
00:36
Başkan Erdoğan Bakü’de 11.11.2024 | 22:55
00:31
AFAD ekipleri Ağrı’da kuyuda mahsur kalan tilkiyi kurtardı 11.11.2024 | 21:29
00:23
07:23
10:30
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması | Video 11.11.2024 | 12:55
03:21
Başkan Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı | Video 11.11.2024 | 09:39