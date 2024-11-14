Video Haber Yenidoğan çetesinin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı! "Bebek pislik çıktı! Nefesini kestim!" | Video
Yenidoğan çetesinin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı!

Yenidoğan çetesinin kan donduran yazışmaları ortaya çıktı! "Bebek pislik çıktı! Nefesini kestim!" | Video

14.11.2024 | 09:59

Türkiye'nin gündemine oturan "Yenidoğan çetesi" skandalından vicdanları sızlatan Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Çete üyelerinin kendi aralarında "Bebek pisliğin teki çıktı! "Hocam, uyuşturucu verelim" "Bebeğin nefesini kestim" gibi kan donduran şeklinde yazıştıkları ortaya çıktı.

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