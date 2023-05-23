Yerli balistik füze Tayfun'un 2. test atışı gerçekleştirildi | Video

Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi. Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı. Geçen 7 ayın ardından 12 Mayıs günü yine bir test atışı görüntüleri resmi olarak Roketsan tarafından paylaşılan Tayfun'un bugün Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.