Yerli otomobilin enerjisi bu tesisten! İşte Türkiye'nin ilk lityum tesisi | Video
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Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisinin açılışı Eskişehir'de gerçekleşecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek. A Haber, yarın açılacak olan Türkiye'nin ilk lityum tesisini görüntüledi.