Video Haber Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video
Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video

Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video

27.08.2022 | 22:50

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Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

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