Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video

İzmir"in Güzelbahçe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 54 yaşındaki Kubilay Gürler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği oraya çıktı.