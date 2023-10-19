Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu
Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce kişi Filistin’e destek protestosu düzenledi.
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