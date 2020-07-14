Video Kültür Sanat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser | Video

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser | Video

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser | Video
14.07.2020 | 23:28

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İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

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