Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser | Video
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İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.