‘En İyi Gündüz Kuşağı Programı’ ödülünü alan Esra Erol'a sürpriz!

ATV’nin sevilen ve en çok izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, bugün bir ödülün daha sahibi oldu. 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Müge Anlı, ‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü aldı. Esra Erol ise ‘En İyi Gündüz Kuşağı Programı’ ödülünün sahibi oldu. Ünlü sunucuya ödülünü en yakın dostu ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in elinden aldı. İşte geceye damga vuran o anlar!