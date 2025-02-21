İbrahim Kutluay karlı havaya aldırış etmedi: Buz gibi suya kendini böyle bıraktı | Video
50 yaşındaki eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Boğaziçi'nde denize girme geleneğine, karlı havada da devam etti.
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