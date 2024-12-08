‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü alan Müge Anlı'nın açıklamaları!

ATV’nin sevilen ve en çok izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, bugün bir ödülün daha sahibi oldu. 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Müge Anlı, ‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü aldı.