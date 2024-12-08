‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü alan Müge Anlı'nın açıklamaları!
ATV’nin sevilen ve en çok izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, bugün bir ödülün daha sahibi oldu. 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Müge Anlı, ‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü alan Müge Anlı'nın açıklamaları! 08.12.2024 | 21:58
00:05
00:27
Furkan Kızılay'dan sevgilisine Paris’te romantik teklif | Video 05.12.2024 | 10:39
00:18
00:13
00:09
00:09
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra bir davete katıldı! 02.12.2024 | 23:40
00:09
00:18
00:14
Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e: Benim görevim onu mutlu etmek! 27.11.2024 | 19:05
00:15
Hülya Avşar çekim öncesi eğlenceli anlarını paylaştı | Video 27.11.2024 | 14:27
00:18
00:29
Sibel Can sahnede yere düştü | Video 26.11.2024 | 14:18
00:08
Şeyma Subaşı Brezilyalı sevgilisi ile sörf yaptığı anları paylaştı | Video 26.11.2024 | 10:07
00:31
00:24
00:33
00:51
Survivor Berkan buz gibi havada denize atladı | Video 21.11.2024 | 15:54
00:28
00:12
Demet Şener ve Özge Ulusoy'dan güldüren paylaşım | Video 21.11.2024 | 10:25