Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti bu defa da Bodrum tatilinde! "Mikanos'ta haşlandım..." | Video
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan yaklaşık 4 ay kadar önce kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş ve uzun bir balayı tatiline çıkmıştı. Balayı paylaşımlarıyla oldukça konuşulan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti Mikanos'taki tatillerinden sonra şimdi de Bodrum'a gitti. Sık sık paylaşım yapan Seda Sayan instagramında son olarak eşiyle bir video paylaştı..