Video Magazin Soğuğa meydan okudu! İbrahim Kutluay bugün de Boğaz’da yüzdü!
Soğuğa meydan okudu! İbrahim Kutluay bugün de Boğaz’da yüzdü!

Soğuğa meydan okudu! İbrahim Kutluay bugün de Boğaz’da yüzdü!

22.02.2025 | 20:26

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz gün kar yağışına ve soğuğa aldırmadan Boğaz’da denize girdi. İbrahim Kutluay, bugün de soğuğa meydan okudu. Ünlü basketbolcu o anları sosyal medyada paylaştı.

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