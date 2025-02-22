Soğuğa meydan okudu! İbrahim Kutluay bugün de Boğaz’da yüzdü!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz gün kar yağışına ve soğuğa aldırmadan Boğaz’da denize girdi. İbrahim Kutluay, bugün de soğuğa meydan okudu. Ünlü basketbolcu o anları sosyal medyada paylaştı.