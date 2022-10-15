Video Magazin Son Dakika: Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir kanser tedavisi görüyordu... | Video
Son Dakika: Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir kanser tedavisi görüyordu... | Video

Son Dakika: Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir kanser tedavisi görüyordu... | Video

15.10.2022 | 14:30

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Son Dakika: Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir kanser tedavisi görüyordu... | Video 01:00
Son Dakika: Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir kanser tedavisi görüyordu... | Video 15.10.2022 | 14:30
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Son dakika haberi: Akciğer kanseriyle savaşan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Son dakika haberini yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında akciğer kanserine yenik düştü. Billur Kalkavan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

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