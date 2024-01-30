Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’den şaşırtan estetik itirafı: Paşa gönlüm istedi!
Son olarak yüzündeki değişiminle gündem olan Dilan Çiçek Deniz, hem özel hayatıyla, hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. Konuyla ilgili konuşmamayı tercih eden Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini ilk kez bozdu. Ünlü oyuncu, yaptırdığı estetiklerle ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu. İşte Dilan Çiçek Deniz’in o açıklaması!
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