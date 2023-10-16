Ünlü oyuncu Erkan Can alkollü araç kullanırken kaza yaptı | Video

Usta oyuncu Erkan Can'dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü şekilde araç kullanırken Ümraniye'de kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan Can'ın, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntülerde Can'ın alkollü olduğunu kabul ettiği duyuldu.