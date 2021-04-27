Video Maraşlı Maraşlı15. Son Bölüm Tamamı (27 Nisan 2021 Pazartesi) Full izle! Maraşlı'da ölümcül saldırı

Maraşlı15. Son Bölüm Tamamı (27 Nisan 2021 Pazartesi) Full izle! Maraşlı'da ölümcül saldırı

Maraşlı15. Son Bölüm Tamamı (27 Nisan 2021 Pazartesi) Full izle! Maraşlı'da ölümcül saldırı
27.04.2021 | 07:25

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atv Maraşlı 15. Son Bölüm yayınlandı! Kapana kısılan Maraşilı nasıl kurtulacak? Maraşlı'da cezaevinde şişlenen İlhan ölecek mi? Maraşlı 15. Son Bölüm tamam izlemek için aşağındaki linke tıklayınız...

VİDEO DEVAM EDİYOR

MARAŞLI 15. BÖLÜM TAMAMI (26 NİSAN 2021 PAZARTESİ) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maraşlı 15. Bölüm'de neler oldu?

Ortalık toz duman

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?

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