Maraşlı16. Son Bölüm Tamamı (3 Mayıs 2021 Pazartesi) Full izle! Necati, Mahur'a ne yaptı? Maraşlı'nın başı büyük dertte...

atv Maraşlı 16. Yeni Son Bölüm yayınlandı! Maraşlı'da Mahur bayılıyor... Necati Mahuru kaçırdı! atv Maraşlı 16. Bölüm tamamı tek aprça izlemk için aşağıdaki linke tıklayınız...

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Maraşlı 16. Bölüm'de neler oldu?

Maraşlı tehdit altında

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?