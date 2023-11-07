Fatih'te motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video
FATİH'te gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yayaya, görevden dönen çevik kuvvet polisi müdahale etti. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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