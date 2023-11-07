Video Sağlık Fatih'te motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video
Fatih'te motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video

Fatih'te motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video

07.11.2023 | 09:20

FATİH'te gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yayaya, görevden dönen çevik kuvvet polisi müdahale etti. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, o anda yolda ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı. Bu sırada görevden dönen bir çevik kuvvet polisi yardım için durdu ve durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de motosiklet sürücüsünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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