Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu cevaplıyor; Bacak damar tıkanıklığı neden olur, nasıl teşhis edilir?

Bacak damar tıkanıklığı genellikle yaşlı erkeklerde görülür. Birçok sebebi vardır ancak genellikle kötü beslenmenin damar tıkanıklığına neden olduğu düşünülüyor. Burada önemli olan damar tıkanıklığı olup olmadığını kendi kendimize anlamaktır. Daha önce dinlenmeden belli bir mesafe yol yürürken şimdi performansımızın azaldığını düşünüyor ve durup dinlenme ihtiyacı hissediyorsak bacak damarlarıyla ilgili sorun olabilir. Eğer iki bacak arasında sıcaklık farkı varsa, özellikle ayak bileği tarafında bir soğuma söz konusuysa burayı besleyen damarlarla ilgili bir tıkanıklık olduğundan şüphelenilebilir. Bu şüphe ile doktora başvurulduğunda doppler inceleme yapılıyor. Daha detaylı inceleme için ise anjiyografi ya da tomografi anjiyografi yapılabilir.