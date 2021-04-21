Video Sağlık Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu cevaplıyor; Bacak damar tıkanıklığı neden olur, nasıl teşhis edilir?

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu cevaplıyor; Bacak damar tıkanıklığı neden olur, nasıl teşhis edilir?

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu cevaplıyor; Bacak damar tıkanıklığı neden olur, nasıl teşhis edilir?
21.04.2021 | 15:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Embriyolog Op. Dr. Öznur Dündar Akın cevaplıyor; Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir? 01:16
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Embriyolog Op. Dr. Öznur Dündar Akın cevaplıyor; Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir? 21.04.2021 | 15:25
Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu cevaplıyor; Bacak damar tıkanıklığı neden olur, nasıl teşhis edilir? 02:37
Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu cevaplıyor; Bacak damar tıkanıklığı neden olur, nasıl teşhis edilir? 21.04.2021 | 15:25
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Çene eklemi ağrısı neden olur? Çene eklemi koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri nasıl yapılır? 01:15
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Çene eklemi ağrısı neden olur? Çene eklemi koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri nasıl yapılır? 21.04.2021 | 14:44
Pfizer'dan Covid-19 aşısında üçüncü doz açıklaması | Video 01:22
Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45
Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç corona vakası tespit edildi? Sağlık Bakanlığı paylaştı... | Video 01:04
Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç corona vakası tespit edildi? Sağlık Bakanlığı paylaştı... | Video 12.04.2021 | 09:35
Koronavirüs aşısı sorularına en net cevaplar! Aşıdan sonra hangi ilaçlar kullanılabilir, aşı olanlar maske takacak mı? | Video 02:54
Koronavirüs aşısı sorularına en net cevaplar! Aşıdan sonra hangi ilaçlar kullanılabilir, aşı olanlar maske takacak mı? | Video 10.04.2021 | 17:11
Mutasyonlu koroanvirüs belirtileri arasında dikkat çeken detay! Mutant virüs “nezle” zannediliyor | Video 01:43
Mutasyonlu koroanvirüs belirtileri arasında dikkat çeken detay! Mutant virüs “nezle” zannediliyor | Video 07.04.2021 | 09:59
Son Dakika | Koronavirüsün nadir zararları: Virüs kalbe de hasar veriyor! | Video 02:05
Son Dakika | Koronavirüsün nadir zararları: Virüs kalbe de hasar veriyor! | Video 01.04.2021 | 16:33
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 09:04
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 30.03.2021 | 13:18
Yeni Koronavirüs Risk Haritası 30 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? | Video 01:37
Yeni Koronavirüs Risk Haritası 30 Mart: Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? | Video 30.03.2021 | 08:05
Renkli maskelerde ölümcül tehdit | Video 06:06
Renkli maskelerde ölümcül tehdit | Video 28.03.2021 | 14:26
Hap gibi yutulacak koronavirüs aşısı geliyor | Video 00:45
Hap gibi yutulacak koronavirüs aşısı geliyor | Video 23.03.2021 | 14:40
Koronavirüs genç nüfusa kayıyor. Aşı olan ile olmayan evli çiftin akciğerlerindeki inanılmaz fark | Video 04:06
Koronavirüs genç nüfusa kayıyor. Aşı olan ile olmayan evli çiftin akciğerlerindeki inanılmaz fark | Video 23.03.2021 | 12:54
Uzman Doktor'dan flaş uyarı Erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor | Video 04:18
Uzman Doktor'dan flaş uyarı "Erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" | Video 18.03.2021 | 13:17
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı sebepleri nelerdir? 01:45
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı sebepleri nelerdir? 17.03.2021 | 11:55
Kendini sevmek eylemini gerçekleştirmek için neler gereklidir? 01:39
Kendini sevmek eylemini gerçekleştirmek için neler gereklidir? 17.03.2021 | 11:55
İlişkilerde temas iletisi nedir ve neden önemlidir? 01:18
İlişkilerde temas iletisi nedir ve neden önemlidir? 17.03.2021 | 11:55
Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir? 01:20
Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir? 17.03.2021 | 11:55
Eğitimde teknolojinin faydaları nelerdir? 01:02
Eğitimde teknolojinin faydaları nelerdir? 17.03.2021 | 11:20
Salgında çocukların akıl sağlığını korumak için neler yapmalıyız? 01:43
Salgında çocukların akıl sağlığını korumak için neler yapmalıyız? 17.03.2021 | 11:20

Bacak damar tıkanıklığı genellikle yaşlı erkeklerde görülür. Birçok sebebi vardır ancak genellikle kötü beslenmenin damar tıkanıklığına neden olduğu düşünülüyor. Burada önemli olan damar tıkanıklığı olup olmadığını kendi kendimize anlamaktır. Daha önce dinlenmeden belli bir mesafe yol yürürken şimdi performansımızın azaldığını düşünüyor ve durup dinlenme ihtiyacı hissediyorsak bacak damarlarıyla ilgili sorun olabilir. Eğer iki bacak arasında sıcaklık farkı varsa, özellikle ayak bileği tarafında bir soğuma söz konusuysa burayı besleyen damarlarla ilgili bir tıkanıklık olduğundan şüphelenilebilir. Bu şüphe ile doktora başvurulduğunda doppler inceleme yapılıyor. Daha detaylı inceleme için ise anjiyografi ya da tomografi anjiyografi yapılabilir.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA