İğne ipliğe çeviren formül! Bu besin göbek ve basen bölgesindeki yağları su gibi akıtıyor | Video
Kilo problemi birçok insanın savaştığı durumlardan biri. Özellikle yaş ilerledikçe metabolizma yavaşladığı için yağ yakımı yavaşlar. Bunun sonucunda ise fazla kilolardan kurtulmak oldukça zor bir hal alır. Fakat şimdi söyleyeceğimiz bu besini düzenli olarak tükettiğinizde fazla kilolarınızdan kurtulabileceksiniz. İşte karın ve basen yağlarını cayır cayır yakan o formül.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
00:45
Göz sağlığının ardında bu meyve varmış! Havuçtan bile daha etkili | Video 20.02.2023 | 13:41
04:28
Kalın bağırsak kanserinde tarama yaşı 50'den 45'e düştü | Video 15.12.2022 | 15:02
06:51
Sosyal hayatla iç içe bir sağlık kampüsü | Video 28.11.2022 | 09:41
02:54
05:00
04:03
00:41
Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video 05.09.2022 | 14:49
00:50
Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video 05.09.2022 | 11:46
04:51
00:43
Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video 04.09.2022 | 10:37
04:44
Uzman isim uyardı! "Karaciğerin düşmanı antibiyotik" | Video 31.08.2022 | 09:58
03:10
Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video 31.08.2022 | 08:41
00:47
04:43
Uzman isim uyardı! "Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir" | Video 30.08.2022 | 14:45
00:41
Gizli C vitamini kaynağı "Sumak" | Video 29.08.2022 | 15:42
00:41
12:31