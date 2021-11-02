Video Sağlık Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video
Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video

Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video

02.11.2021 | 15:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video 02:36
Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video 02.11.2021 | 15:04
Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video 02:22
Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video 02.11.2021 | 15:04
Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 01:16
Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 22.10.2021 | 08:29
TURKOVAC’ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video 01:26
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video 19.10.2021 | 09:48
Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video 02:57
Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video 08.10.2021 | 14:16
Uzman isim uyardı! Tazı burun olarak nitelenen kişilerde, kovid sonrası tat, koku bozukluğu kalıcı olabilir | Video 05:52
Uzman isim uyardı! "Tazı burun" olarak nitelenen kişilerde, kovid sonrası tat, koku bozukluğu kalıcı olabilir | Video 06.10.2021 | 11:40
Uzman isim uyardı: Sıkı diyetler saç dökülmesine sebep olabiliyor | Video 06:55
Uzman isim uyardı: "Sıkı diyetler saç dökülmesine sebep olabiliyor" | Video 01.10.2021 | 11:38
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: 8 milyara yakın HES sorgusu yapıldı; 6,5 milyon riskli yolculuk engellendi | Video 05:52
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: "8 milyara yakın HES sorgusu yapıldı; 6,5 milyon riskli yolculuk engellendi" | Video 27.09.2021 | 09:59
Prof. Dr. Akova Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır | Video 05:30
Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video 05:14
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video 26.09.2021 | 10:29
TURKOVAC’ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi | Video 03:35
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi | Video 20.09.2021 | 15:31
Çocukluk çağı kötü huylu kemik tümörlerinin tanı ve tedavisi nasıl olmalı? Uzman isim yanıtladı | Video 04:19
Çocukluk çağı kötü huylu kemik tümörlerinin tanı ve tedavisi nasıl olmalı? Uzman isim yanıtladı | Video 20.09.2021 | 14:49
14 binin üzerinde kovid hastasını iyileştiren Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibi | Video 03:01
14 binin üzerinde kovid hastasını iyileştiren Prof. Dr. Özkaya: "Aşı emniyet kemeri gibi" | Video 13.09.2021 | 14:05
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 03:09
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 07.09.2021 | 10:22
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı Kozalak turşusu | Video 04:05
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video 05.09.2021 | 11:09
Diz ve kalça protezi hangi yaşta yapılmalıdır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre yanıtladı 02:51
Diz ve kalça protezi hangi yaşta yapılmalıdır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre yanıtladı 16.08.2021 | 15:15
Reflü hastalığı nedir? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz yanıtladı 03:26
Reflü hastalığı nedir? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz yanıtladı 16.08.2021 | 15:15
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 04:46
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 16.08.2021 | 09:40
Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video 04:34
Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video 10.08.2021 | 15:18
Erken aşı olmayanlara uyarı: Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var 03:49
Erken aşı olmayanlara uyarı: "Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var" 09.08.2021 | 11:08

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can, kalça protezleri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kalça protezi ameliyatı, kalça ekleminin bozulması ile gerçekleştirilen bir ameliyattır. Kalça eklemi; uyluk kemiği ile leğen kemiğimizin arasında oluşan bir eklemdir. Zaman içinde bazen kireçlenmeye bağlı olarak kalçanın topuz kısmı bozulabilmekte, bazen kalçanın yuva kısmı bozulabilmekte, bazen de doğuştan kalça çıkığı dediğimiz rahatsızlıklarda kalçanın yuvası bozuk olabilir. Kalça protezi ameliyatında bu bozulan yüzeylere yeni yüzeyler yerleştirerek eklem oluşturmaktayız. Kalça protezi ameliyatını daha çok kalça kireçlenmelerinde tercih etmekteyiz. Bu ameliyat, çorap bile giyememe veya sokağa çıktıktan sonra kısa sürede oturma ihtiyacı duyulduğunda ya da merdiven inip çıkarken ağrı hissetme durumlarında gereklidir. Ancak en önemli durum, gece ağrısı hissedilmesi durumlarında ameliyat gerekiyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA