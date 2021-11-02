Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can, kalça protezleri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Kalça protezi ameliyatı, kalça ekleminin bozulması ile gerçekleştirilen bir ameliyattır. Kalça eklemi; uyluk kemiği ile leğen kemiğimizin arasında oluşan bir eklemdir. Zaman içinde bazen kireçlenmeye bağlı olarak kalçanın topuz kısmı bozulabilmekte, bazen kalçanın yuva kısmı bozulabilmekte, bazen de doğuştan kalça çıkığı dediğimiz rahatsızlıklarda kalçanın yuvası bozuk olabilir. Kalça protezi ameliyatında bu bozulan yüzeylere yeni yüzeyler yerleştirerek eklem oluşturmaktayız. Kalça protezi ameliyatını daha çok kalça kireçlenmelerinde tercih etmekteyiz. Bu ameliyat, çorap bile giyememe veya sokağa çıktıktan sonra kısa sürede oturma ihtiyacı duyulduğunda ya da merdiven inip çıkarken ağrı hissetme durumlarında gereklidir. Ancak en önemli durum, gece ağrısı hissedilmesi durumlarında ameliyat gerekiyor.