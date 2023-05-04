Video Sağlık Kan değerlerinizde tek kötü sonuç çıkmayacak! İltihabın kökünü kurutan besin "Karahindiba" | Video
Kan değerlerinizde tek kötü sonuç çıkmayacak! İltihabın kökünü kurutan besin

Kan değerlerinizde tek kötü sonuç çıkmayacak! İltihabın kökünü kurutan besin "Karahindiba" | Video

04.05.2023 | 10:35

Her bir bitki doğanın farklı bir formunu gözler önüne sererken aynı zamanda faydalarıyla da öne çıkıyor. Bunlardan biri olan karahindiba, az tüketilen fakat birçok faydalı özelliği ile vücudu yenileyen bir özelliğe sahip.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kan değerlerinizde tek kötü sonuç çıkmayacak! İltihabın kökünü kurutan besin Karahindiba | Video 00:41
Kan değerlerinizde tek kötü sonuç çıkmayacak! İltihabın kökünü kurutan besin "Karahindiba" | Video 04.05.2023 | 10:35
Beyni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 3 defa yemek yetiyor | Video 00:41
Beyni 20'li yaşlara döndürüyor! Haftada 3 defa yemek yetiyor | Video 04.05.2023 | 10:13
Ağzınıza sürmeyin! Meğer bağırsaklarınızı yoruyor, sindirim sistemini çürütüyormuş | Video 00:41
Ağzınıza sürmeyin! Meğer bağırsaklarınızı yoruyor, sindirim sistemini çürütüyormuş | Video 30.04.2023 | 14:55
Vücudu içten içe çürütüyor! Yerken bir kez daha düşünün | Video 00:41
Vücudu içten içe çürütüyor! Yerken bir kez daha düşünün | Video 28.04.2023 | 10:28
B12 vitamini eksikliği yaşadığınızı gösteren işaretler nelerdir? | Video 00:41
B12 vitamini eksikliği yaşadığınızı gösteren işaretler nelerdir? | Video 26.04.2023 | 11:28
Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki | Video 00:41
Metabolizmayı o kadar hızlandırıyor ki yakacak yağ bırakmıyor! Fazla kiloları hızla silip süpüren o bitki | Video 24.04.2023 | 10:56
İşte doğal kolajen deposu gençleştiren besin! Birkaç günde etkisini gösteriyor | Video 00:41
İşte "doğal kolajen deposu" gençleştiren besin! Birkaç günde etkisini gösteriyor | Video 24.04.2023 | 10:51
Eser ve hizmet siyaseti aralıksız sürüyor! Türkiye’nin sağlıktaki Dönüşüm başarısı | Video 11:54
Eser ve hizmet siyaseti aralıksız sürüyor! Türkiye'nin sağlıktaki "Dönüşüm başarısı" | Video 22.04.2023 | 10:59
Arnavutköy’de dilencilerin kavgası kamerada | Video 00:57
Arnavutköy'de dilencilerin kavgası kamerada | Video 09.04.2023 | 12:39
Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek | Video 00:41
Damarları tek yudumuyla tıkıyor! Organlara kan pıhtısı atmasının ardındaki gerçek | Video 19.03.2023 | 14:38
Kardiyologların asla yemeyin dediği o besin! Her lokmasında kalbinizi çürütüyor | Video 00:41
Kardiyologların "asla yemeyin" dediği o besin! Her lokmasında kalbinizi çürütüyor | Video 12.03.2023 | 14:04
Tükettiğiniz anda kolesterolü düşürüyor! Damar sağlığının anahtarı o besinde saklı | Video 00:41
Tükettiğiniz anda kolesterolü düşürüyor! Damar sağlığının anahtarı o besinde saklı | Video 12.03.2023 | 13:59
Kalp krizini aylar öncesinden haber veriyor! Midenizde bu his varsa dikkat | Video 00:35
Kalp krizini aylar öncesinden haber veriyor! Midenizde bu his varsa dikkat | Video 23.02.2023 | 11:15
Erken teşhis, pankreas kanserinde de hayat kurtarıyor | Video 00:35
Erken teşhis, pankreas kanserinde de hayat kurtarıyor | Video 23.02.2023 | 11:08
Kansızlığın en büyük işareti, demir eksikliği | Video 00:35
Kansızlığın en büyük işareti, demir eksikliği | Video 23.02.2023 | 11:03
Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor | Video 00:45
Erken yaşlanmanın en büyük sebebi! Tek lokma bile tüketmeyin en az 20 yıl ileri atıyor | Video 20.02.2023 | 14:50
Suyunu haşlayıp içince karaciğeri 10 yaş gençleştiriyor! Ne yağlanma kalıyor ne de hastalık | Video 00:45
Suyunu haşlayıp içince karaciğeri 10 yaş gençleştiriyor! Ne yağlanma kalıyor ne de hastalık | Video 20.02.2023 | 13:53
İğne ipliğe çeviren formül! Bu besin göbek ve basen bölgesindeki yağları su gibi akıtıyor | Video 00:45
İğne ipliğe çeviren formül! Bu besin göbek ve basen bölgesindeki yağları su gibi akıtıyor | Video 20.02.2023 | 13:41
Göz sağlığının ardında bu meyve varmış! Havuçtan bile daha etkili | Video 00:45
Göz sağlığının ardında bu meyve varmış! Havuçtan bile daha etkili | Video 20.02.2023 | 13:41
Kalın bağırsak kanserinde tarama yaşı 50’den 45’e düştü | Video 04:28
Kalın bağırsak kanserinde tarama yaşı 50'den 45'e düştü | Video 15.12.2022 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA