Mikroçip uygulamasının tüp bebek tedavisinde yeri nedir? | Video
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “Mikroçip uygulaması” hakkında detaylı bilgi verdi.
Erkek kısırlık vakalarında sperm sayı, hareket veya DNA ile sıkıntılar olduğunda; DNA bütünlüğü iyi olan spermler ayıklanarak mikro enjeksiyonda kullanılabilir bu yöntemin adı "mikroçip" uygulaması olarak bilinmektedir. Sperm elde edildikten sonra meninin laboratuvar ortamında ayıklanarak; en sağlıklı spermin tüpe ulaşması yöntemi simülasyon olarak tespit edilebilmektedir. Mikroçip uygulaması ile gebe kalma şansının yükseldiği bilinmektedir.
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