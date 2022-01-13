Video Sağlık Uzman isim uyardı "Gıda takviyesi alırken onaylı olmasına dikkat edin" | Video
Uzman isim uyardı

Uzman isim uyardı "Gıda takviyesi alırken onaylı olmasına dikkat edin" | Video

13.01.2022 | 13:46

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Cenkçi, gıda takviyesi kullanırken dikkat edilecek hususlar hakkında açıklamalarda bulundu. Cenkçi, ‘‘Gıda takviyesi alırken Avrupa Patent Ofisi'nden onaylanmış, klinik laboratuvar ortamında etkinliği kanıtlanmış olan onaylı gıda takviyeleri tercih edilmeli'' dedi.

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