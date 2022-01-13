Uzman isim uyardı "Gıda takviyesi alırken onaylı olmasına dikkat edin" | Video

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Cenkçi, gıda takviyesi kullanırken dikkat edilecek hususlar hakkında açıklamalarda bulundu. Cenkçi, ‘‘Gıda takviyesi alırken Avrupa Patent Ofisi'nden onaylanmış, klinik laboratuvar ortamında etkinliği kanıtlanmış olan onaylı gıda takviyeleri tercih edilmeli'' dedi.