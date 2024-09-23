Video Yaşam 10. kattan düşen çocuğun halası, yeğeninin düşen telefonu tutmak için atladığını söyledi | Video
10. kattan düşen çocuğun halası, yeğeninin düşen telefonu tutmak için atladığını söyledi | Video

10. kattan düşen çocuğun halası, yeğeninin düşen telefonu tutmak için atladığını söyledi | Video

23.09.2024 | 12:47

Ankara’da 10. kattan düşerek ölen 7 yaşındaki çocuğun halası, yeğeninin camdan düşen telefonu tutmaya çalışırken düştüğünü söyledi.

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Olay, dün saat 15:30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, 7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in oyun oynadığı telefon elinden kayarak 10. kattaki evlerinin açık penceresinden düştü. Panikleyen çocuk ise telefonu tutmaya çalışırken pencereden aşağıya atladı. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Aymergen'in cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İlkokul birinci sınıf öğrencisi Aymergen'in bugün Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

"TELEFONU TUTMAK İÇİN ATLAYINCA YERE DÜŞMÜŞ"
Olayla ilgili konuşan ölen çocuğun halası Hediye Aymergen: "Çocuk oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Tutmak için atlayınca yere düşmüş. Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedi yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk
yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" dedi.

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