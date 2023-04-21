Video Yaşam 16 yaşındaki gence işkence yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar | Video
16 yaşındaki gence işkence yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar | Video

16 yaşındaki gence işkence yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar | Video

21.04.2023 | 12:10

Sivas’ta bir grup genç, 16 yaşındaki Emrah Polat’ı alıkoyup işkence yaparak çektikleri işkence görüntülerini de sosyal medya hesaplarında paylaştı, Polat ve ailesinin şikayetine rağmen şüphelilerin serbest bırakılması vicdanları yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas'a bağlı Çongar köyünde yaşandı. İddiaya göre bayram tatili için Kayseri'den Çongar köyündeki amcası Emrah Polat'ın yanına giden 16 yaşındaki Eren Polat ile komşu gençler arasında küfürleşme yaşandı. İ.H., K.B.E., B.B.E, A.A. ve M.A. Polat'ı alıkoyup köy dışındaki tenha bir alana götürdü. Hürriyetinden yoksun kıldıkları Polat'ı burada öldüresiye darp ederek bu anları cep telefonuyla kaydettiler. İddiasına göre Polat'ı da şikayetçi olmaması için ölümle tehdit ettiler. İki gün yaşadığı olayı gizleyen Polat, işkence gördüğü anlara ait cep telefonu görüntüleri saldırganlar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılınca Jandarma'ya giderek şikayette bulundu. Saldırganlar ise ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz de sosyal medya hesaplarından görüntüleri sildiler.

"ORADA ÖLDÜRSELER BULAMAZDIK"
Yaşadıkları olay kadar saldırganların serbest bırakılmasına da üzülen Polat ailesi duruma tepki gösterdi. Polat'ın babaannesi Ayşe Polat, "Torunum Kayseri'den yaşıyor. Köye gelir gelmez kuzeniyle evlerine giderken Çete gibi 5-6 kişi toplanıp çocuklara dağa doğru götürüyorlar. Orada torunumu iki kişi yorulana kadar dövüyorlar. Torunum orada ölse haberimiz olmazdı. Evin tek çocuğu babası telefonda ağlıyor. Videoyu görenler ağlıyor. Sosyal medyada paylaşmışlar. Görenler dayanamayıp ağlıyor. Komşular neden bir şey yapmıyorsunuz diyorlar. Jandarmaya şikayetçi olduk, döven çocukların babası karakola gidip iyi oldu hak etmiş demiş. Öyle diyene kadar kendi çocuğunu dövsün. Bugün bizimkinin başına gelen yarın başkasının başına gelir. Çocuk böyle alıştırılmaz" dedi.

Amcası Emrah Polat, "Çocuğu götürüp dövüşler. Bir çocuğa bunlar yapılmaz. Babası çıkıp kendi iki tokat vursa biz yine bir şey demezdik. Bizim çocuğumuz sahipsiz değil, ben her zaman arkasındayım. Şikayetçi olduk fakat 1 haftadır ellerini kollarını sallayarak dışarda geziyorlar. Henüz bir şey yapılmadı" dedi.

16 yaşında Eren Polat ise yaşadıklarını şöyle dile getirdi. "Ben bayram ziyareti için köyüme gelmiştim. Kuzenimle beraber eve gelirken 5-6 kişi önümüzü kesti. Yanlarında ki köpeği üstümüze saldırttılar. Daha sonra hiç kimsenin olmadığı sessiz bir yere götürüp dövmeye başladılar. Sonra videoya aldılar ve 2 kişi yüzük ve demir ayakkabılarla vurdular. İyice yorulduktan sonra beni bıraktılar. Kimseye söyleme yoksa seni öldürürüz dediler. 2 gün sonra jandarmaya söyledim. Döven kişinin babası da tokat attı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlar. Şuan herkeste video var. Şuan videoları kaldırmışlar. Anneme küfür ettiler, ben yine bir şey diyemedim"

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