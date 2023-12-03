2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video
Karadeniz'in Bartın açıklarında avlanan bir balıkçı, yaygın olarak Sibirya nehirlerinde görülen ve dünyanın en pahalı balıkları arasında yer alan Sibirya Mersin balığını yakaladı. Şaşıran balıkçı, nesli tükenme tehdidi altında bulunan balığı çekilen hatıra fotoğrafının ardından denize geri bıraktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video 03.12.2023 | 08:47
02:58
Yarış yaparak egzoz patlatan motosikletliler polisten kaçamadı | Video 03.12.2023 | 08:29
02:08
İzmir'in korkulu rüyası "Hayalet nişancı" gözaltında | Video 03.12.2023 | 08:29
03:11
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet | Video 03.12.2023 | 08:29
00:43
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video 02.12.2023 | 17:18
00:58
00:56
06:21
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 02.12.2023 | 15:35
03:59
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 02.12.2023 | 15:47
01:06
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 14:07
01:56
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.12.2023 | 14:00
06:23
Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 02.12.2023 | 14:00
02:18
00:34
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 02.12.2023 | 13:36
01:42
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 02.12.2023 | 12:17
00:20
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 02.12.2023 | 12:06
01:07
153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 02.12.2023 | 12:06
00:47
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 02.12.2023 | 12:06
01:29
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 02.12.2023 | 11:44