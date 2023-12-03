Video Yaşam 2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video
2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video

2 milyon liralık balığı denize geri bıraktı | Video

03.12.2023 | 08:47

Karadeniz'in Bartın açıklarında avlanan bir balıkçı, yaygın olarak Sibirya nehirlerinde görülen ve dünyanın en pahalı balıkları arasında yer alan Sibirya Mersin balığını yakaladı. Şaşıran balıkçı, nesli tükenme tehdidi altında bulunan balığı çekilen hatıra fotoğrafının ardından denize geri bıraktı.

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Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında mezgit avına çıkan Cem Yavuzyiğit isimli bir balıkçı, Ahatlar mevkisinde havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığı yakaladı. Sibirya bölgesinde nehirlerin denize döküldüğü bölgelerdeki nehirlerde görülen balık ile hatıra videosu çekilen Yavuzyiğit, hayvanı yeniden doğal ortamına saldı. Bu sezon ikinci kez aynı balığa rastladığını belirten balıkçı Yavuzyiğit, "Aslında görünce çok şaşırdım. normalde bu bölgede bulanan bir balık değil. Bana ikinci defa denk geldi. Neslinin tükenmekte olduğunu bildiğim için çok kısa bir süre misafir ettim. Hemen denize geri bıraktım. Avlanması yasak olan balıkları avlarsak, bu farklı türleri koruyamazsak, hem Karadeniz'deki balık çeşitliliğini yok ederiz hem de gelecek kuşaklara daha verimsiz bir deniz bırakırız" diye konuştu. Cem Yavuzyiğit ve beraberindeki balıkçılar, Sibirya Mersin balığını denize bıraktıktan sonra bölgedeki mezgit avına devam etti.
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