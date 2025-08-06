Video Yaşam 6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video
6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video

6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video

06.08.2025 | 11:43

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19’u emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tamamlanan emniyet işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde şüpheli konumundaki 14 kişinin hesaplarında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL yasa dışı bahisten toplanan para trafiği tespit edildi.

Tokat merkezli yürütülen soruşturmada; Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı 'toplayıcı-ara hesapçı' olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 03:39
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 06.08.2025 | 14:20
Bağcılar TEM Otoyolu’nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video 00:36
Bağcılar TEM Otoyolu'nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video 06.08.2025 | 13:49
Tokat’ta 12 yıl önceki bebek cinayeti davasında anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video 01:17
Tokat'ta 12 yıl önceki bebek cinayeti davasında anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video 06.08.2025 | 13:17
Bursa’da eski kocasını yere yatıran kadın böyle dövdü | Video 00:37
Bursa'da eski kocasını yere yatıran kadın böyle dövdü | Video 06.08.2025 | 13:12
Fas açıklarında mahsur kalan Türk kaptandan yardım çağrısı | Video 06:01
Fas açıklarında mahsur kalan Türk kaptandan yardım çağrısı | Video 06.08.2025 | 13:10
Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 00:48
Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 06.08.2025 | 13:09
Gaziantep’te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:53
Gaziantep'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.08.2025 | 12:07
Çorlu’da otobüs kazası kamerada: 1 yaralı | Video 01:01
Çorlu'da otobüs kazası kamerada: 1 yaralı | Video 06.08.2025 | 12:01
6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video 00:54
6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video 06.08.2025 | 11:43
Karnında dren hortumu unutuldu, doktorun söyledikleri ise şoke etti: Ölmedin sonuçta... | Video 03:33
Karnında dren hortumu unutuldu, doktorun söyledikleri ise şoke etti: "Ölmedin sonuçta..." | Video 06.08.2025 | 11:14
Adana’da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video 00:32
Adana'da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video 06.08.2025 | 10:56
Elon Musk’ın ‘Starlink uydu zinciri’ Erzincan semalarında görüldü | Video 00:46
Elon Musk'ın ‘Starlink uydu zinciri' Erzincan semalarında görüldü | Video 06.08.2025 | 10:42
Denizli’de ormanı ateşe veren kundakçılardan akılalmaz tuzak | Video 00:37
Denizli'de ormanı ateşe veren kundakçılardan akılalmaz tuzak | Video 06.08.2025 | 10:42
Aynı kavşakta göz göre göre kazalar güvenlik kamerasında | Video 02:11
Aynı kavşakta göz göre göre kazalar güvenlik kamerasında | Video 06.08.2025 | 10:33
Iğdır’da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:53
Iğdır'da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 7 tutuklama | Video 06.08.2025 | 10:12
Yüksekova’ya Endonezyalı gelin: Aşkları kıtaları aştı | Video 05:45
Yüksekova’ya Endonezyalı gelin: Aşkları kıtaları aştı | Video 06.08.2025 | 10:00
İzmir’de su krizi büyüyor! 8 ilçede su kesintisi | Video 03:01
İzmir'de su krizi büyüyor! 8 ilçede su kesintisi | Video 06.08.2025 | 09:44
Sahte diploma soruşturmasında adı geçen Volkan Uçak’ın seans görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:54
Sahte diploma soruşturmasında adı geçen Volkan Uçak'ın "seans" görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.08.2025 | 09:36
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:23
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 06.08.2025 | 09:34
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 00:47
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 06.08.2025 | 09:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY