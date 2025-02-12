Acılı aileden Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması!
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan estetikçi Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı. Adalete teslim olmak yerine Timur ile canavar anne Eylem Tok ABD'ye kaçması uzun süre gündem oldu. Tutuklanan anne ile oğlu hakkında dün akşam karar açıklandı. Massachusetts Bölge Mahkemesi ikilinin Türkiye'ye iade edilmelerine karar verirken Aci Ailesi ilk açıklamayı yaptı: Dört gözle bekliyoruz.
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