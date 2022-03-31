Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video

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Adana polisi 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.
Söz konusu tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi, H.B.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.