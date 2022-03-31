Video Yaşam Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video

Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video

31.03.2022 | 10:13

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Adana polisi 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında organize sanayi bölgesindeki bir atık yağ dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, lisanssız faaliyet yürüttüğü belirlenen tesis sahibi H.B.'nin, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti.

Söz konusu tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi, H.B.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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