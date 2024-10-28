Video Yaşam Adana'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Adana'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Adana'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

28.10.2024 | 08:27

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarpan motosikletin devrilmesi sonucu Muhammed Hasan Ayeş (29) ve Yusuf Örs (17) hayatını kaybetti.

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