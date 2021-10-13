Video Yaşam Adana'da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı
Adana'da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı

Adana'da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı

13.10.2021 | 09:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi 04:00
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi 13.10.2021 | 09:32
Sultangazi’de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:51
Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 13.10.2021 | 09:36
Türkiye’de ilk defa tespit edilen böcek, ağaçlara zarar veriyor 03:19
Türkiye'de ilk defa tespit edilen böcek, ağaçlara zarar veriyor 13.10.2021 | 09:30
Adana’da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1’i ağır 2 polis yaralı 01:43
Adana'da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı 13.10.2021 | 09:24
Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı 00:16
Önce intihar dediler, gerçek sonradan ortaya çıktı 13.10.2021 | 09:25
İstanbul Boğazı’nda tekne turunun ücretini çok bulunca 3 kişiyi yaralayıp kaçtılar 01:04
İstanbul Boğazı'nda tekne turunun ücretini çok bulunca 3 kişiyi yaralayıp kaçtılar 13.10.2021 | 09:29
‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler | Video 00:59
‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler | Video 13.10.2021 | 09:08
Ankara’da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri buldu | Video 01:00
Ankara'da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri buldu | Video 13.10.2021 | 08:58
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video 02:12
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video 13.10.2021 | 08:58
Otomobil kontrolden çıktı! 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı 01:55
Otomobil kontrolden çıktı! 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı 13.10.2021 | 08:39
Tekirdağ’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 01:04
Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 13.10.2021 | 01:38
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 00:44
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 13.10.2021 | 01:03
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 14:15
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 13.10.2021 | 00:17
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 00:36
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 12.10.2021 | 22:56
Esenler’de can pazarı! Mahallelinin açtığı çarşafa atlayarak ölümden kaçtılar | Video 01:20
Esenler'de can pazarı! Mahallelinin açtığı çarşafa atlayarak ölümden kaçtılar | Video 12.10.2021 | 20:40
8 yaşındaki yeğeni Eymen’in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video 02:59
8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? | Video 12.10.2021 | 18:49
La Palma’da 700’den fazla kişi için tahliye emri | Video 03:38
La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
SON DAKİKA: Suç örgütü ’Lions Cartel’in elebaşı sınır dışı edilecek 00:43
SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
İstiklal Caddesi’nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı 00:55
İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırıya dönüşen kavganın görüntüleri ortaya çıktı 12.10.2021 | 17:18
İstanbul Taksim Meydanı’nda turistin taksi isyanı 03:36
İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00

Adana'da, otomobil ile çarpışan motosikletli sivil trafik polisi ekibinden 1'i ağır 2 polis yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde iki sivil trafik polisinin bulunduğu motosiklet, kavşakta Yasin A.'nın kullandığı 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen motosikletten yola savrulan 2 trafik polisi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA