Adana'da motosikletli polis ekibi ile otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı

Adana'da, otomobil ile çarpışan motosikletli sivil trafik polisi ekibinden 1'i ağır 2 polis yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde iki sivil trafik polisinin bulunduğu motosiklet, kavşakta Yasin A.'nın kullandığı 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen motosikletten yola savrulan 2 trafik polisi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.