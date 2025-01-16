Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video
Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 27 gözaltı kararı verilen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
KOÇBAŞIYLA KAPILAR KIRILDI
Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından evin içerisi de güvenli hale gelince narkotik köpekleri arama yaptı.
Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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