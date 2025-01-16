Video Yaşam Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video
Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video

Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video

16.01.2025 | 08:31

Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 27 gözaltı kararı verilen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

KOÇBAŞIYLA KAPILAR KIRILDI
Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından evin içerisi de güvenli hale gelince narkotik köpekleri arama yaptı.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı | Video 00:42
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı | Video 16.01.2025 | 08:50
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 01:10
Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video 16.01.2025 | 08:49
Bul karayı al parayı oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video 01:11
“Bul karayı al parayı” oyunu ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2025 | 08:31
Adana’da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 02:30
Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 16.01.2025 | 08:31
Sakarya’da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2’si ağır 4 yaralı | Video 02:24
Sakarya'da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2'si ağır 4 yaralı | Video 15.01.2025 | 16:43
Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veteriner kliniği önüne getiren anne köpek, yürekleri ısıttı | Video 03:56
Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veteriner kliniği önüne getiren anne köpek, yürekleri ısıttı | Video 15.01.2025 | 16:18
Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü | Video 01:02
Tırın köprü kolonuna ve otomobile çarptığı kazada faciadan dönüldü | Video 15.01.2025 | 15:58
Yozgat’ta kayıp çocuk vakası için arama çalışması başlatıldı | Video 00:50
Yozgat'ta kayıp çocuk vakası için arama çalışması başlatıldı | Video 15.01.2025 | 15:19
Esenyurt’ta bir genci darp edip kaçırmak isteyen 3 maganda adliyeye sevk edildi | Video 00:54
Esenyurt’ta bir genci darp edip kaçırmak isteyen 3 maganda adliyeye sevk edildi | Video 15.01.2025 | 14:54
Çocukları apartmana sokup üzerlerine benzin döktü, apartman sakinlerini’ Ya geri dönerse’ korkusu sardı | Video 09:48
Çocukları apartmana sokup üzerlerine benzin döktü, apartman sakinlerini' Ya geri dönerse' korkusu sardı | Video 15.01.2025 | 14:20
12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 02:58
12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 15.01.2025 | 14:20
Kardeşinin uyuşturucudan tutuklanmasına neden olan baba-oğlu tüfekle yaraladı | Video 00:22
Kardeşinin uyuşturucudan tutuklanmasına neden olan baba-oğlu tüfekle yaraladı | Video 15.01.2025 | 14:12
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 02:44
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 15.01.2025 | 13:01
Ümraniye’de kadınların kavgası kamerada | Video 01:52
Ümraniye'de kadınların kavgası kamerada | Video 15.01.2025 | 12:35
Antalya Körfezi’nde görülmüştü! Deniz tavşanı 15 yıl sonra tekrar görüntülendi | Video 08:29
Antalya Körfezi'nde görülmüştü! Deniz tavşanı 15 yıl sonra tekrar görüntülendi | Video 15.01.2025 | 12:24
2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video 01:07
2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video 15.01.2025 | 12:23
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 01:53
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı | Video 15.01.2025 | 12:23
Adana’da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak öldürüldü | Video 02:47
Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak öldürüldü | Video 15.01.2025 | 12:23
9 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 02:37
9 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 15.01.2025 | 12:14
Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs yakalandı | Video 01:16
Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs yakalandı | Video 15.01.2025 | 12:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA