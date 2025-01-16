Adıyaman otobüsünde yolculara kek yerine çiğ köfte verildi | Video
Otobüsle yapılan uzun yolculukların belki de en tatlı anları, yapılan ikramlardır. Uzun saatler sürebilen yolculuklarda firmaların dağıttığı meyve suyu ve kek gibi ikramlar, yolculuğun daha keyifli ve kaliteli geçmesini sağlar. Ancak Adıyaman'da kaydedilen görüntülerde bir otobüs firmasının dağıttığı ikram gündem oldu. Bir otobüs firması, yolcularına içecek-atıştırmalık yerine çiğ köfte ikram etti.
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