Adıyaman'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 7,7'lik Kahramanmaraş depremi böyle geldi... 09.02.2023 | 20:11 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman’da deprem anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Özel haber/ sadece sabah tv de VİDEO DEVAM EDİYOR

Saffet azak - Cevdet özdemir / Adıyaman

Kamera görüntülerinde depremin ilk saniyeleri kayıt altına alınırken bir süre sonra elektik kesintisiyle birlikte görüntüler de karanlığa döndü.

Depremi en şiddetli yaşayan şehirlerden birisi de Adıyaman'dı. Diğer illerde olduğu gibi vatandaşlar felakete uykularında yakalandı.

Kamera görüntülerinde depremin ilk saniyeleriyle sallanan binalar görünüyor.