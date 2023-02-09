Adıyaman'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 7,7'lik Kahramanmaraş depremi böyle geldi...
7.7 şiddetinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman’da deprem anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Özel haber/ sadece sabah tv de
Saffet azak - Cevdet özdemir / Adıyaman
Kamera görüntülerinde depremin ilk saniyeleri kayıt altına alınırken bir süre sonra elektik kesintisiyle birlikte görüntüler de karanlığa döndü.
Depremi en şiddetli yaşayan şehirlerden birisi de Adıyaman'dı. Diğer illerde olduğu gibi vatandaşlar felakete uykularında yakalandı.
Kamera görüntülerinde depremin ilk saniyeleriyle sallanan binalar görünüyor.
7.7'lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV'de | Video
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