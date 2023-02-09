Video Yaşam 7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video
7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video

7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video

09.02.2023 | 16:44

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7’lik depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de...

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