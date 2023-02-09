7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7’lik depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de...