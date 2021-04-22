Afyonkarahisar'da yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile sevgilisini öldüren adamdan gazetecilere tepki!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. ile Kamil Ç.'yi tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra jandarmaya teslim olan Nurettin G., karakoldaki sorgusunun ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme, adaleti mi sağlayacaksın" diyen Nurettin G., daha sonra jandarma eşliğinde adliyeye götürüldü. Burada da gazetecilere tepki gösteren Nurettin G., "Ne yapabileceksiniz. Çekme. Adaleti mi savunacaksınız bana" diye bağırdı. Nurettin G.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.