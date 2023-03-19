Video Yaşam Ağrı'da doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor | Video
Ağrı'da doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor | Video

Ağrı'da doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor | Video

19.03.2023 | 08:51

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü manzarasıyla mest ediyor.

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Kaplıcalar bitişiğinde bulunan ve doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. 30 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip olan köprüden Murat Nehri ve kaplıcalar izlenebilirken, köprü fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo ortamı sunuyor.
Bölgedeki şifalı suyuyla adından söz ettiren Diyadin Kaplıcaları'na geldikten sonra Kudret Köprüsü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Öznur Acar, "Diyadin Kaplıcaları'na geldik. Gelmişken Kudret Köprüsü'nü de görmek istedik. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de geçiyordu. 30 metre genişliği ve yüksekliği ile muazzam bir güzelliği var. Burası doğal bir köprü. Zamanında su ile aşınmış. Ailecek geldik burada güzel bir gün geçirdik" dedi.

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