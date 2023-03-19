Ağrı'da doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor | Video
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğal köprü olma özelliği ile tanınan Kudret Köprüsü manzarasıyla mest ediyor.
Bölgedeki şifalı suyuyla adından söz ettiren Diyadin Kaplıcaları'na geldikten sonra Kudret Köprüsü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Öznur Acar, "Diyadin Kaplıcaları'na geldik. Gelmişken Kudret Köprüsü'nü de görmek istedik. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de geçiyordu. 30 metre genişliği ve yüksekliği ile muazzam bir güzelliği var. Burası doğal bir köprü. Zamanında su ile aşınmış. Ailecek geldik burada güzel bir gün geçirdik" dedi.
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