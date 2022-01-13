Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç futbolcuyu hayattan koparak kazanın yağışlı havalarda oluşan 'Su Yastığı' nedeniyle meydana geldiği üzerinde duruluyor. Peki, nedir bu su yastığı? İşte yollardaki büyük tehlike ile ilgili tüm detaylar.