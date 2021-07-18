Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video 18.07.2021 | 12:04
04:36
Gülizar Nine'nin hac için biriktirdiği parayı sel suları götürdü | Video 18.07.2021 | 11:28
00:33
00:12
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha | Video 18.07.2021 | 11:20
02:16
02:08
Eşini ayaklarından vurdu, aynı silahla intihar etti | Video 18.07.2021 | 10:52
01:15
Hamamda bıçaklı kavga: Hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı | Video 18.07.2021 | 10:52
00:19
Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video 18.07.2021 | 10:52
07:00
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı | Video 18.07.2021 | 10:17
04:07
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu | Video 18.07.2021 | 10:21
02:48
04:54
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 09:49
07:31
Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video 18.07.2021 | 09:41
01:37
Takla atan araç yayaya çarptı: 1 ölü | Video 18.07.2021 | 09:50
02:08
00:55
Japonya’yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi | Video 18.07.2021 | 09:42
03:45
Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video 18.07.2021 | 09:41
03:29
Böyle olur tır şoförünün aşkı! Tırı süsleyip gelin arabası yaptılar | Video 18.07.2021 | 09:41
01:56
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 18.07.2021 | 09:41
02:10
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 18.07.2021 | 09:19
ABD'nin Miami kentinde yaşayan Ahu Tuğba son paylaştığı video ile olay yarattı. Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Ahu Tuğba, o anları "Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" notuyla paylaştı.