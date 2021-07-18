Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video

ABD'nin Miami kentinde yaşayan Ahu Tuğba son paylaştığı video ile olay yarattı. Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Ahu Tuğba, o anları "Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" notuyla paylaştı.