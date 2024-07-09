Video Yaşam Aksaray merkezli DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama | Video
Aksaray merkezli DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama | Video

Aksaray merkezli DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama | Video

09.07.2024 | 14:00

Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray'da terör örgütü DEAŞ üyesi şahısların örgüte finans desteği sağladığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler Aksaray'da bulunan S.K. ve İ.K. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte şahısların Ankara'da bulunan F.Ç. isimli kadın ile Niğde'de bulunan E.G. isimli şahısla sürekli irtibat hainde olduğunu belirledi. Yeterli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri Aksaray merkezli Ankara ve Niğde illerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet uçak savar mermisi, 3 adet G-3 mermisi ve yayın yasaklı 1 adet kitap ele geçirdi. Ekipler 6 adet cep telefonu, 4 adet tablet, 2 adet bilgisayar ve 1 adet flaş belleğe de incelenmek üzere el koydu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı koyularak serbest bırakıldı.
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