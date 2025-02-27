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Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video

Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video

27.02.2025 | 15:42

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Tehdit ve cebir yoluyla taşınmazları zimmetlerine geçirdikleri belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçu kapsamında müştekilere ait taşınmazları tehdit ve cebir yoluyla zimmetlerine geçirdiği belirlenen 5 şüpheli ile "Nitelikli Yağma" suçu kapsamında tespit edilen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 104 adet fişek/kartuş ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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