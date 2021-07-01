Ali Atay ve Hazal Kaya'nın oğulları Fikret Ali'den "I Love You" sözleri | Video
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali İngilizce 'seni seniyorum' dediği anlarla kalpleri ısıttı